Voyage dans l’histoire de la Perse à travers une voix, un Kamantcheh (violon persan) et des percussions d’Iran… Musiques persanes Une voix, un kamantcheh et des percussions d’Iran. C’est grâce au Centre Mandapa que cette rencontre a eu lieu en 2022 et qu’est né ce trio de passionnés. Leur passion commune de la musique traditionnelle persane vous fera découvrir les répertoires des musiques savantes et folkloriques de la Perse d’hier et de l’Iran d’aujourd’hui. Un hommage tout particulier aux grands maîtres persans disparus ces dernières années. Reza Kara, chant

Sarvenaz Khodayari, kamantcheh

David Bruley, tombak, daf, dayereh

