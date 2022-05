Musiques Métisses Esplanade des Chais Magelis, 3 juin 2022, Saint-Cybard.

Musiques Métisses

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Esplanade des Chais Magelis

La curiosité est une force, un état d’esprit, un désir d’aventures et de découvertes hors des sentiers battus et rebattus. Il est fondamental d’être curieux du monde et de ses publics afin de privilégier le mélange des cultures, des styles musicaux et littéraires. Événement musical incontournable depuis 46 ans, le festival Musiques Métisses fait rayonner les artistes de la scène mondiale et continue d’être à l’affût de nouveaux talents ou de talents confirmés en explorant la planète à la recherche de nouvelles pépites. Evénement citoyen, transgénérationnel, solidaire et éco-responsable, le festival Musiques Métisses fait rayonner son territoire, et au-delà, le monde, tout en invitant à cultiver sa curiosité ! Concerts, rencontres littéraires, spectacles jeunesse, projections, expositions et animations en tout genre, le festival Musiques Métisses propose tous les ingrédients pour vivre une expérience unique. Un voyage au-delà des frontières et des genres !

PASS 3 JOURS: Tarif plein : 56€* / Tarif réduit : 50€* (en prévente) PASS 1 JOUR: Tarif plein : 23€* / Tarif réduit : 20€* (en prévente) * Hors frais de location

Le festival fait découvrir la richesse et la diversité des musiques actuelles du monde et propose également un volet littéraire, un volet cinéma et un espace dédié au jeune public.

Esplanade des Chais Magelis quai de la charente Saint-Cybard L’Houmeau Charente



