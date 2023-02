MUSIQUES LUSOPHONES ET AUTRES SUDS BLUES BIVOUAC LE COMPTOIR FONTENAY SOUS BOIS Catégories d’Évènement: Fontenay-sous-Bois

MUSIQUES LUSOPHONES ET AUTRES SUDS BLUES BIVOUAC LE COMPTOIR, 16 février 2023, FONTENAY SOUS BOIS. Un spectacle à la date du 2023-02-16 à 20:45. Tarif : 18.0 à 18.0 euros. Blues Bivouac Chloé Breillot (chant) et Pierrick Hardy (guitare) revisitent un répertoire essentiellement lusophone, comprenant fado et autres chansons portugaises et brésiliennes, tout en se permettant des incursions dans d'autres cultures : l'Italie de Roberto Murolo, le Chili de Victor Jara… Les arrangements originaux, le son unique de Pierrick Hardy mêlés à la voix de Chloé Breillot donnent à ces morceaux un souffle nouveau. Avec : Pierrick HARDY (guitare) Chloé BREILLOT (chant) LE COMPTOIR FONTENAY SOUS BOIS Halle Roublot – 95 rue Roublot Val-de-Marne

Pierrick HARDY (guitare)

Chloé BREILLOT (chant) .18.0 EUR18.0. Votre billet est ici

