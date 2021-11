Musiques : “La Ralentie” – Jeudi 18 novembre Petit théâtre Saint-Exupère, 18 novembre 2021, Blagnac.

Petit théâtre Saint-Exupère, le jeudi 18 novembre à 20:30

### Henri Michaux / Pierre Jodlowski Publié en 1937, La Ralentie est le texte le plus éminemment lyrique de Michaux. Il vient comme le calme après la tempête. À la lisière de l’ésotérisme, ce texte explore la notion de frontière entre le dedans et le dehors, l’intime et le vide ; il constitue le point de départ du spectacle. Divisée en deux espaces par de grands panneaux de papier ajouré où affleurent d’étranges formes dessinées par la lumière, la scène devient le lieu où s’expriment et se cherchent deux personnages aux attitudes contrastées : la soprano, dont la parole et le chant s’entrelacent pour plonger l’auditeur dans une atmosphère onirique ; le percussionniste, dont chaque geste semble naître d’une puissante et irrépressible vie intérieure. **La Ralentie** est un spectacle présenté dans le cadre du **forum By PAss** **Distribution** Texte Henri Michaux / Conception, composition, lumières et vidéo Pierre Jodlowski / Scénographie Claire Saint-Blancat / Soprano Clara Meloni / Percussions Jean Geoffroy / Électronique en direct Pierre Jodlowski **Dans la presse** _« Pierre Jodlowski est certainement un bon exemple de ce qu’on pourrait appeler une “voie nomade” dans la musique savante européenne. »_ **_Dissonance_** [[https://youtu.be/Hs-OWdSOrJA](https://youtu.be/Hs-OWdSOrJA)](https://youtu.be/Hs-OWdSOrJA) Tarif B (de 10 à 19 €) Durée : 1h Placement libre Dans le cadre de ByPass

Un envoûtant spectacle pour soprano, percussions et vidéos, d’après l’œuvre d’Henri Michaux.

Petit théâtre Saint-Exupère Rue Cantayre, 31700 Blagnac



