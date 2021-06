Musiques-Fictions : La Compagnie des Spectres de Lydie Salva Centre Pompidou, 25 juin 2021-25 juin 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 25 au 27 juin 2021 :

vendredi de 17h à 19h

et samedi de 14h à 16h

et samedi de 19h30 à 21h30

et dimanche de 11h30 à 13h30

payant

Les Musiques-Fictions associent un texte contemporain, une création musicale et l’expérience collective de l’écoute immersive. Une collection initiée en 2020, un programme où la création musicale se trouve en prise directe avec la fiction littéraire. Donner toute sa place à l’écriture musicale et toute son intelligibilité au texte : Musiques-Fictions entend renouveler le genre de la fiction radiophonique, du Hörspiel, en dépassant la simple illustration sonore du récit ou du dialogue, lorsque l’image ne fait plus écran.

Dans un trois pièces d’une cité de Créteil, deux femmes, une mère et sa fille, vivent en huis-clos, hantées par les souvenirs de l’occupation et de la Seconde Guerre mondiale. La mère souffre de démence et croit qu’elle subit toujours les persécutions de Pétain ou de Darnand. « Dans le roman de Lydie Salvayre, l’espace et le temps deviennent deux dimensions non circonscrites, où cognent et rebondissent les voix des trois personnages mis en jeu par Anne-Laure Liégeois. Celle-ci se sert avec magie de toute une palette d’intonations, violentes ou tendres, glaciales ou sensibles, enjouées, drôles et amères, crues ou alambiquées. Elle construit ainsi une dramaturgie de l’énonciation qui est déjà pour moi la musique du texte dit à haute voix. » (Florence Baschet)

Lydie Salvayre texte (éditions du Seuil, 1997)

Florence Baschet composition, commande de l’Ircam-Centre Pompidou

Anne-Laure Liégeois adaptation

Serge Lemouton réalisation informatique musicale Ircam

Luca Bagnoli ingénierie sonore

Avec les voix d’Anne Girouard, Annie Mercier, Olivier Dutilloy

Musique enregistrée par Elise Chauvin (soprano) et Alphonse Cemin (piano)

