Musiques et danses tradionelles Camp de la transportation, 18 septembre 2021, Saint-Laurent-du-Maroni.

samedi 18 septembre à 20:00

à partir de 20h00 : Groupe Kamehi t+merin, t+lewuyu, musique et danse traditionnelles kali’na, suivi par le groupe Katouri Kasékò, musique et danse traditionnelles créoles guyanaises, puis le groupe AC2G, Gwoka Bèlè, musiques tradionnelles antillaises et enfin le groupe Lobi Makandi, Banamba, Seketi, musique et danse traditionnelles saamaka.

Entrée libre

Camp de la transportation Case d'entrée droite de la transportation, Saint Laurent du Maroni, Guyane Française

2021-09-18T20:00:00

