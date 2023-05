Musiques et danses garifunas par l’Ensemble Garinagu Wagia Théâtre municipal Berthelot – Jean Guerrin Montreuil Catégories d’Évènement: île de France

de 20h30 à 21h45

.Tout public. payant Plein 22€

Réduit* 15€

Tarif pass** 15€

-6 ans Gratuit * Tarif réduit sur présentation d’un justificatif pour les -30 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, intermittents et bénéficiaires des minima sociaux.

** Tarif pass pour tous les heureux porteurs du Pass Imaginaire. Ce dernier est nominatif et incessible. Dans le cadre du 26e Festival de l’Imaginaire, la Maison des Cultures du Monde vous invite à découvrir les musiques et danses des Garifunas avec le groupe Garinagu Wagia, venu du Guatemala. Les Garifunas sont une population afro-descendante d’Amérique latine installée dans le Golfe du Honduras. À Livingston, village enclavé du Guatemala, les pratiques musicales et dansées sont omniprésentes dans le quotidien et les interactions sociales et environnementales des habitants : cultes religieux, fêtes de village, processions… Après le concert, il sera proposé de créer une « ronde » à l’instar de celles qui peuvent survenir spontanément et librement à Livingston. Entrez dans la danse ! Théâtre municipal Berthelot – Jean Guerrin 6 rue Marcelin-Berthelot 93100 Montreuil Contact : https://bit.ly/ensemble-garinagu-wagia 01 45 44 72 30 https://www.facebook.com/maisondesculturesdumonde https://www.facebook.com/maisondesculturesdumonde https://bit.ly/Festik_Guatemala

