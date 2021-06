Clamart Théâtre de Verdure Clamart, Hauts-de-Seine Musiques et Chants Tziganes au Théâtre de Verdure le 11 juillet – Théâtre de Verdure, Clamart (92) Théâtre de Verdure Clamart Catégories d’évènement: Clamart

Théâtre de Verdure, le dimanche 11 juillet à 16:00

L’ensemble Tsuica sera en quintette au Théâtre de Verdure le 11 juillet à 16h15 avec **Marcela Cisarova** au chant, **Marianne Entat** au violon, **Roberto de Brasov** à l’accordéon, **Nicolas Kedroff** à la balalaïka prima et **Sacha Valleys** à la balalaïka contrebasse. – * Un évènement annoncé dans l’Agenda du Collectif Musiques et Danses du monde en Ile de France. –

Entrée libre sur réservation

Ensemble Tsuica – Un périple festif en Europe de l'Est

2021-07-11T16:00:00 2021-07-11T18:00:00

