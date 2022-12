Musiques et chants de Noël dans les rues de Château-Thierry Château-Thierry, 17 décembre 2022, Château-Thierry SIM Aisne/Oise/Somme HDF - Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne Château-Thierry.

Musiques et chants de Noël dans les rues de Château-Thierry

2022-12-17 14:30:00 – 2022-12-17 16:30:00

0 0 L’union musicale vous propose une animation dans les rues du cœur de ville afin de mettre Noël en musique. Venez retrouver les classiques (douce nuit, mon beau sapin, We wish you a Merry Christmas, etc.) en chant et musique, entre 14h30 et 16h30 dans notre coeur de Ville (Place de l’Hôtel de Ville, grande rue, place des États-unis et place du Maréchal Leclerc)

