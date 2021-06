Paris Bercy Village Paris MUSIQUES EN TERRASSE Bercy Village Paris Catégorie d’évènement: Paris

MUSIQUES EN TERRASSE Bercy Village, 24 juin 2021-24 juin 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 21 juin au 26 août 2021 :

jeudi de 18h à 20h10

gratuit

Bercy Village prend des airs de fête et relance « Musiques en Terrasse », ses séries de concerts éclectiques, durant tout l’été. À partir du 21 juin et jusqu’au 26 août 2021, mélomanes et amateurs de musique auront le plaisir de retrouver chaque jeudi des concerts et fanfares en déambulation au sein du Cour Saint-Emilion. 10 groupes se donnent rendez-vous tous les jeudis et se succèderont tout au long de la saison à Bercy Village pour des performances rythmées. De 18h à 20h10, les visiteurs pourront venir profiter de concerts mêlant différents styles : pop, jazz, house, musique brésilienne, variété française ou encore grands classiques anglais. Bercy Village débute cette série de concerts à l’occasion de la Fête de la musique le 21 juin prochain. Pour cette soirée exceptionnelle, c’est le groupe Col en Fleurs qui déambulera le long du Cour Saint-Emilion. Avec des reprises mêlant pop, variété et hip-hop, et une complicité indéfectible, le groupe français donnera le ton à cette série de concerts. Après la période compliquée que le monde vient de traverser, Musiques en Terrasse et ses concerts sont une véritable bouffée d’air frais. Bercy Village fait appel à OpeningStage, spécialiste dans la production de concerts et de spectacles vivants dans les lieux du quotidien, pour cet événement musical. Informations pratiques : Concerts gratuits à partir du 21 juin, puis tous les jeudis jusqu’au 26 août 2021 3 passages par soirée, de 18h à 18h30, puis de 18h50 à 19h20, et enfin de 19h40 à 20h10 Concerts -> Autre concert Bercy Village 28 rue François Truffaut Paris 75012

14 : Cour Saint-Émilion (114m) 6 : Dugommier (659m)

Contact :BERCY VILLAGE 01 40 02 90 80 http://www.bercyvillage.com/

Date complète :

©DR/Bercy village

