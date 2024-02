Musiques en jeu(x) ! Bellou sur Huisne Rémalard en Perche, vendredi 3 mai 2024.

Musiques en jeu(x) ! Bellou sur Huisne Rémalard en Perche Orne

Pour découvrir la musique contemporaine et de création autrement avec Musiques en jeu(x) le kit, imaginé par l’Office de diffusion et d’information artistique Normandie (ODIA Normandie). Pas besoin d’être musicien venez jouer avec des boîtiers électroniques, des objets détournés ou votre voix pour faire du son à plusieurs, en compagnie d’une médiatrice. Des playlists proposées en fin de partie permettent de relier la pratique à des oeuvres. L’objectif ? Surprendre, exercer sa sensibilité, ouvrir les oreilles, délier les langues et faire place aux échanges !

Pratique Pour les plus petits (à partir de 6 ans) jeudi 2 et vendredi 3 mai.

Séance pour les plus grands samedi 8 juin.

Nombre de places limité Sur inscription à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard en Perche.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03 10:30:00

fin : 2024-05-03 12:30:00

Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne

Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie lepassage@remalardenperche.fr

