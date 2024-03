Musiques en Jeux | Concert Symphonique Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Auditorium Boulogne-Billancourt, jeudi 4 avril 2024.

Musiques en Jeux | Concert Symphonique Sons et images des XXe et XXIe siècles Jeudi 4 avril, 20h00 Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Auditorium Entrée gratuite sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-04T20:00:00+02:00 – 2024-04-04T22:00:00+02:00

Fin : 2024-04-04T20:00:00+02:00 – 2024-04-04T22:00:00+02:00

Erik Satie, Parade

Arthur Honegger, Rugby

Bernard Cavanna, Karl Koop Konzert, pour accordéon et orchestre

Fuminori Tanada, Echoing Forest IV, pour orchestre (œuvre en création – commande du CRR de Boulogne-Billancourt)

Au programme de ce concert, deux œuvres du « répertoire » du XXe siècle et deux œuvres contemporaines dont l’une en création.

Bien entendu « Parade » et « Rugby », au-delà de leurs qualités musicales et historiques sont deux pièces choisies spécialement en clin d’œil aux Jeux Olympiques 2024 ; elles seront jouées avec des projections d’archives sportives.

Le Concerto de Bernard Cavanna quant à lui est un hommage à son grand-père (Karl Koop) qui jouait de l’accordéon en animant des bals dans l’entre-deux guerre : « J’ai souhaité opposer à l’orchestre un vieil et désuet instrument des années trente, un trois voix musette bien désaccordé. ». Les différents mouvements de ce concerto (musette, échos, galop, pompier, quinquin) s’appuient sur des caractéristiques propres à l’instrument soliste (stéréophonie des deux claviers, souffle, modes de jeux…) et suscite des rencontres et des analogies avec l’orchestre.

La pièce pour orchestre, « Echoing Forest IV » (Fôret en écho), commandée par le Conservatoire au compositeur Fuminori Tanada est elle inspirée par la nature. « Dans cette pièce pour grand orchestre en trois mouvements, je voudrais exploiter différentes possibilités de couleurs d’orchestre. Le premier mouvement évoque l’atmosphère d’une forêt, très aérienne, avec le bruissement des arbres… le deuxième est une image de pluie et parfois de la tempête ; le final, avec quatre cors solos spatialisés, s’inspire d’un grand espace de nature, entouré des montagnes et bien ensoleillé. Je ne cherche pas à écrire « une musique illustrative », mais ces images me guident pour le choix de textures musicales et de couleurs orchestrales. »

Vincent Lhermet, accordéon

Orchestre Symphonique du CRR

Jean-Luc Tourret, direction

Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne-Billancourt, Auditorium 22 rue de la Belle-Feuille, 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/musiques-en-jeux-concert-symphonique »}]

Concert Musique Contemporaine

Nicolas Fagot Studio 9