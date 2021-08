Musiques en haut ! – Rock en Bienne / Moti & Les Forces de l’Orge Hauts de Bienne, 22 octobre 2021, Hauts de Bienne.

Musiques en haut ! – Rock en Bienne / Moti & Les Forces de l’Orge 2021-10-22 21:00:00 – 2021-10-22 rue Lamartine Espace Lamatine

Hauts de Bienne Jura

MOTIS

Emmanuel Tissot, chant, synthétiseurs, bouzoukiTony Carvalho, batterie, percussions, chœursMartial Baudoin, basse, chœurs.

Descendus de leurs montagnes du Haut-Jura à l’aube du nouveau millénaire, les trois troubadours électriques de Motis accrochent à leurs chansons un rock teinté de sons délicieusement vintage. Le mystère nébuleux du Mellotron le dispute à la chaleur de l’orgue Hammond, les riffs et les arpèges du bouzouki électrique au son unique s’envolent sur une rythmique basse-batterie énergique et implacable.Textes finement travaillés, écriture ciselée, Motis poursuit son fantastique voyage riche de poésie et de tableaux de vie, de salles de concerts en festivals, en passant par la France, la Suisse, la Belgique et les Pays-Bas, du Printemps de Bourges au Festival Interceltique de Lorient, du Festival Crescendo au Festival Rock au Château…Surprenant et multiple, sans artefacts ni artifices, direct et authentique, Motis tisse ses mots et délivre son alchimie rock sur disques et sur scène pour votre plus grand plaisir.

LES FORCES DE L’ORGE

Vouloute, chant lead, basseBilou, chant, claviersTonton Mama, guitare, chœurs, Piou Piou, batterie, pads, chœurs

Les Forces de l’Orge, c’est de la chanson française, festive et moderne. C’est une équipe artistique de talent au service de la musique pour des œuvres hautes en couleurs, drôles, riches de sens, touchantes et engagées, subtiles et gros bras.

L’ achat des billets et les réservations sont possibles à l’entrée des concerts et depuis le site internet ou la page facebook.

Pour des contraintes de jauge, il est recommandé de réserver, y compris pour les concerts libres ou gratuits.

MOTIS

Emmanuel Tissot, chant, synthétiseurs, bouzoukiTony Carvalho, batterie, percussions, chœursMartial Baudoin, basse, chœurs.

Descendus de leurs montagnes du Haut-Jura à l’aube du nouveau millénaire, les trois troubadours électriques de Motis accrochent à leurs chansons un rock teinté de sons délicieusement vintage. Le mystère nébuleux du Mellotron le dispute à la chaleur de l’orgue Hammond, les riffs et les arpèges du bouzouki électrique au son unique s’envolent sur une rythmique basse-batterie énergique et implacable.Textes finement travaillés, écriture ciselée, Motis poursuit son fantastique voyage riche de poésie et de tableaux de vie, de salles de concerts en festivals, en passant par la France, la Suisse, la Belgique et les Pays-Bas, du Printemps de Bourges au Festival Interceltique de Lorient, du Festival Crescendo au Festival Rock au Château…Surprenant et multiple, sans artefacts ni artifices, direct et authentique, Motis tisse ses mots et délivre son alchimie rock sur disques et sur scène pour votre plus grand plaisir.

LES FORCES DE L’ORGE

Vouloute, chant lead, basseBilou, chant, claviersTonton Mama, guitare, chœurs, Piou Piou, batterie, pads, chœurs

Les Forces de l’Orge, c’est de la chanson française, festive et moderne. C’est une équipe artistique de talent au service de la musique pour des œuvres hautes en couleurs, drôles, riches de sens, touchantes et engagées, subtiles et gros bras.

L’ achat des billets et les réservations sont possibles à l’entrée des concerts et depuis le site internet ou la page facebook.

Pour des contraintes de jauge, il est recommandé de réserver, y compris pour les concerts libres ou gratuits.

dernière mise à jour : 2021-08-17 par