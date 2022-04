Musiques en haut ! – Estivales des Orgues Hauts de Bienne Hauts de Bienne Catégories d’évènement: Hauts de Bienne

Jura

Musiques en haut ! – Estivales des Orgues Hauts de Bienne, 15 juillet 2022, Hauts de Bienne. Musiques en haut ! – Estivales des Orgues Hauts de Bienne

2022-07-15 – 2022-07-18

Hauts de Bienne Jura Hauts de Bienne Festival de musique classique contemporaine. Cet événement incontournable vous propose une remarquable programmation avec une vingtaine de date de concerts baroques, romantiques, contemporains, etc., avec de grandes personnalités artistiques. Une programmation proposant des moments musicaux originaux : concert dans des lieux patrimoniaux, ciné-concert, conférences, la possibilité d’assister à des répétitions, des marchés musicaux, une soirée dégustation-œnologie et une balade musicale… http://www.estivales-des-orgues.fr/ Festival de musique classique contemporaine. Cet événement incontournable vous propose une remarquable programmation avec une vingtaine de date de concerts baroques, romantiques, contemporains, etc., avec de grandes personnalités artistiques. Une programmation proposant des moments musicaux originaux : concert dans des lieux patrimoniaux, ciné-concert, conférences, la possibilité d’assister à des répétitions, des marchés musicaux, une soirée dégustation-œnologie et une balade musicale… Hauts de Bienne

dernière mise à jour : 2022-03-01 par

Détails Catégories d’évènement: Hauts de Bienne, Jura Autres Lieu Hauts de Bienne Adresse Ville Hauts de Bienne lieuville Hauts de Bienne Departement Jura

Hauts de Bienne Hauts de Bienne Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hauts-de-bienne/

Musiques en haut ! – Estivales des Orgues Hauts de Bienne 2022-07-15 was last modified: by Musiques en haut ! – Estivales des Orgues Hauts de Bienne Hauts de Bienne 15 juillet 2022 Hauts de Bienne Jura

Hauts de Bienne Jura