Hauts de Bienne Hauts de Bienne 39400, Hauts de Bienne Musiques en haut ! – Estivales des Orgues Hauts de Bienne Hauts de Bienne Catégories d’évènement: 39400

Hauts de Bienne

Musiques en haut ! – Estivales des Orgues Hauts de Bienne, 21 octobre 2021, Hauts de Bienne. Musiques en haut ! – Estivales des Orgues 2021-10-21 – 2021-10-24

Hauts de Bienne 39400 Festival de musique classique contemporaine. Cet événement incontournable vous propose une remarquable programmation avec une vingtaine de date de concerts baroques, romantiques, contemporains, etc., avec de grandes personnalités artistiques. Une programmation proposant des moments musicaux originaux : concert dans des lieux patrimoniaux, ciné-concert, conférences, la possibilité d’assister à des répétitions, des marchés musicaux, une soirée dégustation-œnologie et une balade musicale… La 24ème édition du festival aura lieu en deux phases : les 10 au 12 juillet et du 21 au 24 octobre 2021 Retrouvez la programmation du 10 au 12 juillet 2021 : Programmation 10- 12 juillet 2021 Réservation : Billetterie en ligne Musiques en haut Programmation – 11 – 12 juillet 2021 Samedi 10 juillet 11h00 – Morez – Église Notre-Dame de l’Assomption Concert du marché Nicolas Denis, orgue – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Samedi 10 juillet – 18h00 – Salle de l’Omnibus (Les Rousses) Voyage au centre de la terre Spectacle théâtre, danse et musique autour de l’œuvre éponyme de Jules Verne (1828 – 1905) – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Dimanche 11 juillet – Grande-Rivière (lac de L’Abbaye) 17h00 – Chez la Joséphine A Little Jazz Mass de B. Chilcott Jazz vocal mais pas que… – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 18h30 – École primaire de l’Abbaye Projection du film « Die Nacht / La Nuit 103 » Film documentaire autour de Thelonious Monk (1917 – 1982) produit par Arte – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 20h00 – Chez la Joséphine New Monk Trio Jazz instrumental – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 21h30 – Chez la Joséphine Jam session Ouverte à tous les jazzmen présents… – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Lundi 12 juillet – 18h00 – Morez (Église Notre-Dame) Concert de clôture Les oiseaux sont de la poussière d’âme Musique vocale et orgue http://www.estivales-des-orgues.fr/ Festival de musique classique contemporaine. Cet événement incontournable vous propose une remarquable programmation avec une vingtaine de date de concerts baroques, romantiques, contemporains, etc., avec de grandes personnalités artistiques. Une programmation proposant des moments musicaux originaux : concert dans des lieux patrimoniaux, ciné-concert, conférences, la possibilité d’assister à des répétitions, des marchés musicaux, une soirée dégustation-œnologie et une balade musicale… La 24ème édition du festival aura lieu en deux phases : les 10 au 12 juillet et du 21 au 24 octobre 2021 Retrouvez la programmation du 10 au 12 juillet 2021 : Programmation 10- 12 juillet 2021 Réservation : Billetterie en ligne Musiques en haut Programmation – 11 – 12 juillet 2021 Samedi 10 juillet 11h00 – Morez – Église Notre-Dame de l’Assomption Concert du marché Nicolas Denis, orgue – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Samedi 10 juillet – 18h00 – Salle de l’Omnibus (Les Rousses) Voyage au centre de la terre Spectacle théâtre, danse et musique autour de l’œuvre éponyme de Jules Verne (1828 – 1905) – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Dimanche 11 juillet – Grande-Rivière (lac de L’Abbaye) 17h00 – Chez la Joséphine A Little Jazz Mass de B. Chilcott Jazz vocal mais pas que… – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 18h30 – École primaire de l’Abbaye Projection du film « Die Nacht / La Nuit 103 » Film documentaire autour de Thelonious Monk (1917 – 1982) produit par Arte – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 20h00 – Chez la Joséphine New Monk Trio Jazz instrumental – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 21h30 – Chez la Joséphine Jam session Ouverte à tous les jazzmen présents… – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Lundi 12 juillet – 18h00 – Morez (Église Notre-Dame) Concert de clôture Les oiseaux sont de la poussière d’âme Musique vocale et orgue Estivales des Orgues dernière mise à jour : 2021-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: 39400, Hauts de Bienne Autres Lieu Hauts de Bienne Adresse Ville Hauts de Bienne lieuville 46.52118#6.02221