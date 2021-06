Dijon Dijon 21000, Dijon Musiques en Folie – Archives départementales de Côte-d’Or Dijon Dijon Catégories d’évènement: 21000

Dijon

Musiques en Folie – Archives départementales de Côte-d’Or Dijon, 22 juin 2021-22 juin 2021, Dijon. Musiques en Folie – Archives départementales de Côte-d’Or 2021-06-22 – 2021-06-22 Archives Départementales de Côte-d’Or 8 Rue Jeannin

Dijon 21000 16 40 EUR 3 dates, 3 programmes, 6 concerts aux Archives départementales Retrouvons-nous aux Archives départementales de la Côte d’Or pour savourer ensemble la musique et les textes, de l’épopée napoléonienne aux chansons populaires espagnoles en passant par la poésie française !!! Mardi 22 juin 2021

Napoléon 1821-2021 – avec Laudine Bignonet mezzo-soprano, Thibault Daquin baryton et Thomas Tacquet piano Vendredi 25 juin 2021

Ibaï chante les poètes – avec le quatuor vocal Ibaï Lundi 28 juin 2021

Serenata Española avec Aurélie Marjot de l’Opéra de Dijon et Marianne Salmon guitare à 19h et 20h30 Réservation obligatoire : 03.80.63.66.98 / https://www.arteggio.org/ Nombre de places limitée

Billet 1 concert 16€

Billet 3 concerts 40€

dernière mise à jour : 2021-06-11

