MUSIQUES EN FEUX Vagney Vagney Catégories d’évènement: Vagney

Vosges

MUSIQUES EN FEUX Vagney, 25 juin 2022, Vagney. MUSIQUES EN FEUX Stade des Viaux Place de la Libération Vagney

2022-06-25 21:00:00 21:00:00 – 2022-06-25 23:00:00 23:00:00 Stade des Viaux Place de la Libération

Vagney Vosges 45 musiciens sur scène, des effets lumineux et des feux d’artifice pour un grand spectacle !! +33 6 86 56 81 01 Union musicale voinraude

Stade des Viaux Place de la Libération Vagney

dernière mise à jour : 2022-02-18 par

Détails Catégories d’évènement: Vagney, Vosges Autres Lieu Vagney Adresse Stade des Viaux Place de la Libération Ville Vagney lieuville Stade des Viaux Place de la Libération Vagney Departement Vosges

Vagney Vagney Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vagney/

MUSIQUES EN FEUX Vagney 2022-06-25 was last modified: by MUSIQUES EN FEUX Vagney Vagney 25 juin 2022 Vagney Vosges

Vagney Vosges