Musiques en fête Cabriès, 24 juin 2022, Cabriès.

Musiques en fête

Maison des arts et La Trébillane Calas Cabriès Bouches-du-Rhône

2022-06-24 – 2022-06-30

Maison des arts et La Trébillane Calas

Cabriès

Bouches-du-Rhône

Cabriès

// Au programme //



• Le 24 juin à 21h30, à la Trebillane (Calas) : Blues Brothers Tribute

Les plus grands standards du Rhythm & Blues interprétés à la façon des Blues Brothers par deux chanteurs et une chanteuse déchaînés accompagnés d’une rythmique d’acier et de cuivres déjantés ! Un show très visuel et dynamique qui se passe autant sur scène qu’au milieu du public !



• Le 25 juin à 19h, à la Maison des Arts (Cabries) : La Maison des Arts fait son cinéma

Les artistes de la Maison des Arts vous proposent une soirée festive sur le thème du cinéma avec des musiques de films, de dessins animés et un blind test…



• Le 28 juin à 19h, à la Trebillane (Calas) : The Grasslers

Tout droit sorti du Var West, The Grasslers se présente comme un OVNI spatio-temporel dans le paysage sonore hexagonal ! Leur esthétique, à la croisée des chemins entre Tarantino et Jules Verne et leur musique folk-acoustique surprendra par leur originalité et leur authenticité.



• Le 29 juin à 19h, à la Trebillane (Calas) : Follement Musette

Dans la pure tradition du Bal Musette revisité, Melody Lou propose le répertoire classique des Tango, Passo et Valses accompagnée de son accordéon et de son fidèle quartet de Jazz. Elle reprend également de sa voix de velours et de son tempérament de feu de nouvelles chansons des Années 30, arrangées

pour l’occasion.



• Le 30 juin à 18h, à la Maison des Arts (Cabries) : Fées ta life – Concert jeune public

Musiciennes chanteuses et danseuses, les Fées ta Life n’ont pas besoin de baguette magique pour insuffler de lʼénergie aux enfants et leur donner envie de participer à ce concert hyper dynamité. Des compositions aux influences Funk, Rock’n’roll, Hip-Hop, Disco et des chorégraphies participatives. Amenez les enfants sur la piste de danse !



Buvette et restauration sur place

Festival La Maison des Arts en balade 2, en plein air, à Cabriès-Calas. 5 concerts gratuits allant du blues, aux musiques de film, au folk acoustique, à la musette, pour finir par un concert jeune public

+33 4 42 28 14 00

