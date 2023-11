BINGO & FRAPAGA Musiques en Fabrique Marseille, 1 décembre 2023, Marseille.

BINGO & FRAPAGA Vendredi 1 décembre, 20h30 Musiques en Fabrique prix libre 5 € conseillé

BINGO & FRAPAGA – duo de variété approximative – Cie L’Art de Vivre

Bingo et Frapaga mélangent variété française et anglo-saxonne. Un répertoire populaire, aux arrangements insolites, où se croisent le rock’n roll, la musique traditionnelle et les trames éthérées de synthétiseurs. L’étrangeté des sonorités fait parfois apparaître de manière inattendue un sens nouveau aux paroles de ces chansons qu’on aurait pu oublier…

Arrangements et voix : Yves Fravega et Pascal Gobin

avec la participation du chœur du Chant du Voisin

Tout public / prix libre 5 € conseillé / durée 45mn

Ce concert est proposé pour la soirée du vernissage de l’exposition « BACK TO MAGIC » de Johanna Leijns, visible à Musiques en Fabrique du 1er au 3 décembre !

_____________________________________________________________

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T20:30:00+01:00 – 2023-12-01T21:30:00+01:00

