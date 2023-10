Trio UNIO Musiques en Fabrique Marseille, 13 octobre 2023, Marseille.

Trio UNIO

Armande Ferry-Wilczek / Élise Kusmeruck/ Juliette Rillard

Chants traditionnels du monde a cappella

Trois voix nues qui ne font qu’un chant.

Trois identités sonores qui unissent leurs différences pour composer ensemble un autre son.

Trois vibrations au service d’un maintenant dans lequel on savoure tradition, innovation, aventure.

La voix alors multiple, dans tous ses états, se fait terrain de jeu ou terreau des émotions.

En écho à Jean-Pierre Vernant, on pourrait alors dire «Entre les rives du même et de l’autre, le chant est un pont».

ouverture des portes à 19h – bar sur place

attention jauge limitée

