Musiques en été Scène Ella Fitzgerald, 1 juillet 2022, Genève.

Musiques en été

du vendredi 1 juillet au vendredi 26 août à Scène Ella Fitzgerald

Musiques en été, l’événement phare de l’été genevois, fait son grand retour avec une offre musicale toujours aussi alléchante, diversifiée et rassembleuse. En 2022, trois concerts par semaine seront proposés durant toute la période de juillet et août. Le festival musical gratuit se recentre sur l’emblématique Scène Ella Fitzgerald du Parc La Grange. Tous les lundis, mercredis et vendredis, du 1er juillet au 26 août 2022, gratuit et en plein air à la Scène Ella Fitzgerald du parc de la Grange. Premières dates à noter dans son agenda: * Lila Downs, lundi 4 juillet * Orchestre de la Suisse Romande, vendredi 8 juillet * Immanuel Wilkins, mercredi 13 juillet * Kokoroko, vendredi 15 juillet * Gilberto Gil & Family-Nòs a Gente, mercredi 20 juillet * L’Orchestre de chambre de Genève, mercredi 27 juillet * Jacques, vendredi 29 juillet * Minyo Crusaders, lundi 15 août * O.B.F & Charlie P & Sr Wilson & Belén Natalí, vendredi 26 août Et bien plus encore! Toute la programmation complète dès le 2 juin sur le site [www.musiquesenete.ch](http://www.musiquesenete.ch)

Gratuit

Scène Ella Fitzgerald Avenue Alice-et-William-FAVRE 19, 1207 Genève Genève Les Eaux-Vives



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-01T21:00:00 2022-07-01T23:00:00;2022-07-04T21:00:00 2022-07-04T23:00:00;2022-07-06T21:00:00 2022-07-06T23:00:00;2022-07-08T21:00:00 2022-07-08T23:00:00;2022-07-11T21:00:00 2022-07-11T23:00:00;2022-07-13T21:00:00 2022-07-13T23:00:00;2022-07-15T21:00:00 2022-07-15T23:00:00;2022-07-18T21:00:00 2022-07-18T23:00:00;2022-07-20T21:00:00 2022-07-20T23:00:00;2022-07-22T21:00:00 2022-07-22T23:00:00;2022-07-25T21:00:00 2022-07-25T23:00:00;2022-07-27T21:00:00 2022-07-27T23:00:00;2022-07-29T21:00:00 2022-07-29T23:00:00;2022-08-01T21:00:00 2022-08-01T23:00:00;2022-08-03T21:00:00 2022-08-03T23:00:00;2022-08-05T21:00:00 2022-08-05T23:00:00;2022-08-08T21:00:00 2022-08-08T23:00:00;2022-08-10T21:00:00 2022-08-10T23:00:00;2022-08-12T21:00:00 2022-08-12T23:00:00;2022-08-15T21:00:00 2022-08-15T23:00:00;2022-08-17T21:00:00 2022-08-17T23:00:00;2022-08-19T21:00:00 2022-08-19T23:00:00;2022-08-22T21:00:00 2022-08-22T23:00:00;2022-08-24T21:00:00 2022-08-24T23:00:00;2022-08-26T21:00:00 2022-08-26T23:00:00