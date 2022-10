Musiques du monde : Voyage napolitain – Duo i frangini Limogne-en-Quercy Limogne-en-Quercy Catégories d’évènement: Limogne-en-Quercy

Lot

Musiques du monde : Voyage napolitain – Duo i frangini

Salle culturelle La Halle Limogne-en-Quercy Lot

2023-02-10

Lot 14 EUR Voix, accordéon, guitare : Pierre-Emmanuel Roubet, Paul Antoine Roubet Deux frères, « franco-italo-tégaronnais », deux musiciens unissent leur

passion des musiques du monde, de la musique lyrique, de l’opéra, du

jazz et du pays de leurs grands-parents.

L’un joue l’accordéon et chante, l’autre les sax baryton et soprano.

Les deux passionnés content l’histoire de la mélodie italienne, populaire,

partisane et lyrique. Concert tout public – Durée : 1h ®Classicahors

Limogne-en-Quercy

