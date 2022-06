Musiques du Monde – Mamylove Sarambé, 20 juillet 2022, .

Musiques du Monde – Mamylove Sarambé

2022-07-20 – 2022-07-20

Originaire du Burkina Faso, Mamylove Sarambé nous livre des chansons envoûtantes qui s’accompagnent d’un groove chaud et puissant. S’inspirant de divas africaines comme Oumou Sangaré ou Rokia Traoré, elle s’entoure d’une section rythmique millimétrée composée de 5 musiciens et de deux choristes aux voix pétillantes. Il s’en dégage une musique à l’énergie électrisante, teintée de mandingue, d’afro-beat, ou encore de salsa.

Mamylove Sarambé fait voyager le spectateur au son de sa voix et au rythme de ses pas de danse !

18h30 > 21h00 : Dj set DEHEB

21h00 > Concert MAMYLOVE SARAMBÉ

Accès libre et gratuit, ouvert à tous.

https://www.facebook.com/mamylovesarambe/

Originaire du Burkina Faso, Mamylove Sarambé nous livre des chansons envoûtantes qui s’accompagnent d’un groove chaud et puissant. S’inspirant de divas africaines comme Oumou Sangaré ou Rokia Traoré, elle s’entoure d’une section rythmique millimétrée composée de 5 musiciens et de deux choristes aux voix pétillantes. Il s’en dégage une musique à l’énergie électrisante, teintée de mandingue, d’afro-beat, ou encore de salsa.

Mamylove Sarambé fait voyager le spectateur au son de sa voix et au rythme de ses pas de danse !

18h30 > 21h00 : Dj set DEHEB

21h00 > Concert MAMYLOVE SARAMBÉ

Accès libre et gratuit, ouvert à tous.

dernière mise à jour : 2022-05-24 par