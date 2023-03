Musiques du monde avec les frères Lainé et Freddy Baudimant trio Lignières Lignières Catégories d’Évènement: Cher

Lignières

Musiques du monde avec les frères Lainé et Freddy Baudimant trio, 23 mars 2023, Lignières Lignières. Musiques du monde avec les frères Lainé et Freddy Baudimant trio Chemin de l’Ange Blanc Lignières Cher

2023-03-23 20:00:00 – 2023-03-23 Lignières

Cher Lignières Ce goût de l’exploration est le fait d’une curiosité et d’un enthousiasme communs aux membres de ce trio composé de Freddy Baudimant, Sylvain Lainé et Pierre Lainé. Concert proposé par la médiathèque départementale du Cher dans le cadre de « les bibliothèques montent le son! ». Dans ce trio d’anches et de cordes Freddy se pose sur son violon pendant que Pierre et Sylvain vont de guitare en mandoline et de clarinette en concertina. Ensemble ils proposent un répertoire à la croisée des musiques à danser et du monde mais se veulent également modernes et inventifs. +33 2 48 60 20 84 https://www.lecturepublique18.fr/component/c3rbevenement/143-programme mediatheque departementale du cher

Lignières

dernière mise à jour : 2023-03-04 par

Détails Catégories d’Évènement: Cher, Lignières Autres Lieu Lignières Adresse Chemin de l'Ange Blanc Lignières Cher Ville Lignières Lignières Departement Cher Lieu Ville Lignières

Lignières Lignières Lignières Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lignieres lignieres/

Musiques du monde avec les frères Lainé et Freddy Baudimant trio 2023-03-23 was last modified: by Musiques du monde avec les frères Lainé et Freddy Baudimant trio Lignières 23 mars 2023 Chemin de l'Ange Blanc Lignières Cher cher Lignières

Lignières Lignières Cher