Musiques du Levant – Encadré par FAWAZ BAKER La Beeka, 29 octobre 2022, Beyrouth.

Musiques du Levant – Encadré par FAWAZ BAKER

du samedi 29 octobre au mercredi 2 novembre à La Beeka

**Entré sur l’aire culturelle syrienne, ce stage abordera également divers répertoire des pays de la région (Liban, Palestine, Jordanie, Irak, Egypte,…).** **Mélodiquement, le travail s’inscrira dans le système maqamique propre à ces traditions musicales, utilisant parfois des échelles tempérées, parfois des échelles spécifiques, infrachromatiques. Rythmiquement, les rythmes composites (13/8, 9/4,…) seront travaillés prioritairement.** **Dans cet univers modal basé non pas sur l’octave mais sur des “genres”, l’improvisation sera développée à partir de thèmes mélodiques issus de pièces savantes et populaires (corpus de pièces anciennes, 1850-1950) : maqâm, chansons urbaines, chants ruraux, chants de mariage.** [PROGRAMME COMPLET](http://www.drom-kba.eu/Musiques-du-Levant-encadre-par-FAWAZ-BAKER.html) ### **OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES** * Jouer des thèmes issus d’un répertoire de musiques du monde de tradition orale * Employer des techniques instrumentales) appropriées à la tradition orale donnée * Interpréter des thèmes musicaux issus d’un répertoire de musiques du monde dans le respect des éléments stylistiques * Analyser des thèmes caractéristiques de la tradition orale donnée ### **PRÉREQUIS** Au moins une année d’expérience professionnelle en tant que musicie.n.e. Capacité à travailler d’oreille, sans supports écrits. La formation sera donnée en anglais. ### **PUBLIC** Formation de 40h à destination de tout.e instrumentiste (instruments mélodiques, percussions) et vocaliste de niveau professionnel. ### **CONDITIONS D’ACCÈS** Sélection sur dossiers de candidature : biographie et lettre de motivation en pdf et 2 à 3 enregistrements en mp3 ou par lien vers vidéo en ligne, par l’équipe pédagogique et artistique, en lien avec le formateur ### **RENSEIGNEMENTS** **Date** : Voyage de Paris le samedi 29 octobre. La formation débutera par une introduction de 2h l’après-midi jusqu’au vendredi 4 novembre. La journée off est le samedi 5 novembre 2022. **Lieu** : À BEYROUTH ET DANS LA BEEKA AU LIBAN **Durée** : 7 jours / 40h **Nombre de places** : 18 personnes **Coût pédagogique** : 1000 euros (+ cotisation annuelle de 5€) **Frais annexes** : ils vous seront communiqués lors de votre inscription En partenariat avec [Action4hope](https://www.act4hope.org/) ### **CERTIFICAT DE COMPETENCES** Cette formation est finançable par votre CPF et vous permet d’obtenir la certification “_Interpréter une musique du monde de tradition orale_” enregistrée au répertoire spécifique de France Compétences. La certification qualité Qualiopi a été délivrée à Drom au titre des catégories d’actions suivantes : actions de formation. ### **RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTION** Dans la limite des places disponibles. manon.riouat[@]drom-kba.eu +33 (0)6 77 45 34 91

1000 euros (+ cotisation annuelle de 5€)

Cette formation sera animée par une équipe pédagogique sous la direction de Fawaz Baker, les temps de travail en ateliers par spécialité ou transversaux étant complétés par des temps de jeu collectif.

La Beeka Beyrouth Beyrouth



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-29T09:00:00 2022-10-29T17:00:00;2022-10-30T09:00:00 2022-10-30T17:00:00;2022-10-31T09:00:00 2022-10-31T17:00:00;2022-11-01T09:00:00 2022-11-01T17:00:00;2022-11-02T09:00:00 2022-11-02T17:00:00