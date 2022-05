Musiques du 20ème siècle Penmarch Penmarch Catégories d’évènement: Finistère

Penmarc'h

Musiques du 20ème siècle Penmarch, 13 août 2022, Penmarch. Musiques du 20ème siècle rue du Port Eglise Ste Thumette Penmarch

2022-08-13 20:30:00 – 2022-08-13 rue du Port Eglise Ste Thumette

Penmarch Finistère Œuvres de Bartok, Poulenc, Prokofiev et Ravel nGaspard Dehaene piano nSandro Compagnon saxophone Œuvres de Bartok, Poulenc, Prokofiev et Ravel nGaspard Dehaene piano nSandro Compagnon saxophone rue du Port Eglise Ste Thumette Penmarch

dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Penmarc'h Autres Lieu Penmarch Adresse rue du Port Eglise Ste Thumette Ville Penmarch lieuville rue du Port Eglise Ste Thumette Penmarch Departement Finistère

Penmarch Penmarch Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/penmarch/

Musiques du 20ème siècle Penmarch 2022-08-13 was last modified: by Musiques du 20ème siècle Penmarch Penmarch 13 août 2022 finistère Penmarch

Penmarch Finistère