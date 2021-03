Musiques d’ici et des ailleurs qui vivent ici Association Ballade, 25 mars 2021-25 mars 2021, Strasbourg.

Musiques d’ici et des ailleurs qui vivent ici

Association Ballade, le jeudi 25 mars à 18:30

Le répertoire de ce concert on line est un périple à travers toute l’Europe mêlant musiques des pays d’origine des migrants, mais aussi des apports musicaux des exodes de Juifs, Tsiganes et autres, qui ont enrichi nos racines culturelles, peut-être souvent vagabondes… Cet événement on-line est le prélude à un concert et bal masqué qui ont lieu au Baggersee le jeudi 13 mai de 16 à 21 heures (si la situation sanitaire l’autorise) en partenariat avec le service des gens du voyage de l’Eurométropole et la DICRAH. Le 13 mai, retrouvez-nous pour des ballades sur les pas de peuples voyageurs et un bal masque pour démasquer les discriminations.

On line, accès libre

Concert on-line de musiques et chants d’amour, d’exil et de voyage en prélude d’un concert et bal masqué reporté, à cause du COVID le 13 mai mai

Association Ballade 25 rue Jacob 67200 Strasbourg Strasbourg Cronenbourg



