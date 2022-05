Musiques d’été à la chapelle Châteaugiron, 20 mai 2022, Châteaugiron.

Musiques d’été à la chapelle Châteaugiron

2022-05-20 20:30:00 – 2022-05-20 21:30:00

Châteaugiron Ille-et-Vilaine

L’ensemble des Cordes de l’Orchestre Métropolitain de Rennes propose le concert Musiques d’été à la chapelle.

L’orchestre symphonique sera réduit aux instruments à cordes, formation plus intime, offrant par une rondeur et une pureté de son, une émotion musicale subtile, adaptée à l’écrin qu’est la chapelle du château.

Pour rentrer en résonnance avec l’œuvre végétale du designer Patrick Nadeau sous laquelle le concert aura lieu, nous vous proposons d’évoquer la saison des fleurs avec « l’Eté » des quatre saisons de Vivaldi, l’émotion et les sentiments avec les mélodies élégiaques de Grieg, l’amour avec le langage du Hautbois en solo serti de cordes, la sérénité festive avec Bach et son concerto brandebourgeois N°3, et même un pas de danse avec une polka pleine d’humour de Strauss.

+33 2 99 37 76 52

Châteaugiron

