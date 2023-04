Musiques des Balkans et mélodies Klezmer Kiosque du Square Maurice Gardette Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Musiques des Balkans et mélodies Klezmer Kiosque du Square Maurice Gardette, 13 mai 2023, Paris. Le samedi 13 mai 2023

de 10h45 à 12h15

.Tout public. gratuit

Avec l’ensemble Doupatchena, atelier de musiques à tradition orale du Conservatoire Charles Münch (XIème arrondissement) et les Amis de Tsuica de Clamart Doupatchena, atelier du Conservatoire du XIème dirigé par Sophie Martin, et les Amis de Tsuica, dirigés par Marianne Entat, se retrouvent pour la 4ème fois en compagnie de l’accordéoniste Gheorghe Ciumasu. Doupatchena est né au conservatoire Charles Münch sous le signe de la musique à tradition orale, héritière des cultures balkaniques, klezmers, slaves et tant d’autres… Composé de jeunes étudiants du conservatoire en quête d’exploration musicale, nous avons à cœur de nous affranchir des partitions et de nous lancer dans l’improvisation. Clarinette, contrebasse, violons, voix et bendir s’unissent pour faire revivre les chants traditionnels. Doupatchena est toujours prompt à accueillir de nouveaux talents. Laissez-vous tenter et venez voyager, chanter et danser! Kiosque du Square Maurice Gardette 2 rue du Général Blaise 75011 Paris Contact :

©Berrebi Atelier CMA11 Doupatchena et Amis de Tsuica dans l’auditorium du CMA11

