Musiques de Traverse #13 – Vases d'expansion Ecole Supérieure des Beaux Arts D'Angers, 18 septembre 2021, Angers.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Ecole Supérieure des Beaux Arts D’Angers

à l’Ecole des Beaux-Arts, Atelier du Parc Performance de 15 minutes Gratuit / sans réservation séances du Samedi 18 septembre: 14h30-16h-17h séances du dimanche 19 septembre: 11h-14h30-16h-17h **Vases d’expansion** Bouteilles de plongée, robinets fondus d’eau chaude – eau froide, bonbonnes de protoxyde d’azote, extincteurs et bouteilles de propane sont les principaux organes de l’instrument de musique. Touches métallophoniques coulées à la fonderie, cloches incisées dans les rebuts. Cette sculpture est réalisée en collaboration avec le percussionniste Charles Dubois dans la continuité de leurs expérimentations sonores. Les artistes nous feront découvrir des activations de cette sculpture-instrument durant une quinzaine de minutes chacune. **FRANÇOIS DUFEIL ET CHARLES DUBOIS** La démarche de François Dufeil Ancien aspirant Compagnon du Devoir, membre du collectif Wonder, François Dufeil a placé le savoir-faire artisanal et son partage au cœur de sa démarche. Par le détournement d’objets industriels et le déplacement de gestes ouvriers (plomberie, soudure, couture…), il produit des pièces qui échappent à la logique productiviste au profit de modes d’activation alternatifs, propres aux situations d’urgence ou à une économie autogérée. Une Boudineuse qui devient ustensile de cuisine ou une bouteille de gaz qui sert de Fonderie somnolente dé-fonctionnalisent ces objets premiers pour les assigner à de nouveaux usages, le plus souvent collectifs : cuisiner, faire de la musique, recycler des déchets ou frapper une monnaie. La bonbonne, qui articule l’inoffensivité d’un objet domestique à la dangerosité de la bombe artisanale, est exemplaire d’une démarche qui investit des formes agressives pour les destiner à des utilisations pratiques plus généreuses. Octo-Verso

Gratuit

Performance par François Dufeil et Charles Dubois

Ecole Supérieure des Beaux Arts D’Angers 72 Rue Bressigny Angers Maine-et-Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T14:45:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T16:15:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T17:15:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T11:15:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T14:45:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T16:15:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T17:15:00