Héritage de traditions anciennes, à mi-chemin entre divertissement et acte rituel, le repas accompagné de musique fut dans les sociétés d’Ancien Régime un élément essentiel de l’affirmation du pouvoir et de la mise en scène du prestige, participant également à l’identité des cercles élitaires, la table étant devenue « le prétexte d’un rituel complexe en même temps que l’enjeu d’une démonstration sociale » (Jacques Revel ). **Intervenants** **- Thomas Vernet – Fondation Royaumont** _Les fêtes extraordinaires du carnaval 1683 au château de Versailles : « une parfaite idée du Palais de la joie »_ **- Catherine Cessac – CNRS/CESR-CMBV** _Le Festin de Didon et Énée de François de Troy : une singulière démonstration de pouvoir_ Le repas en musique en France et en Europe à l’époque moderne : rituels, répertoires, pratiques Centre de musique baroque de Versailles 22 Avenue de Paris, 78000 Versailles Versailles Chantiers Yvelines

