Musiques de table

Musiques de table

Centre de musique baroque de Versailles, le jeudi 3 février 2022 à 14:00

Héritage de traditions anciennes, à mi-chemin entre divertissement et acte rituel, le repas accompagné de musique fut dans les sociétés d’Ancien Régime un élément essentiel de l’affirmation du pouvoir et de la mise en scène du prestige, participant également à l’identité des cercles élitaires, la table étant devenue « le prétexte d’un rituel complexe en même temps que l’enjeu d’une démonstration sociale » (Jacques Revel). **Intervenants** **- Stefano Fogelberg Rota – Södertörn University, Stockholm** _At the table with Queen Christina: music entertainment and meals before and after her abdication from the Swedish throne_ **- Matthias Range – Oxford Brookes University, Oxford** _The Public Dinner at the London Court: From the Stuarts to the Hanoverians_ **- Petra Dotlačilová – Stockholm University** _Dancing Meals: Choreography for the Banquets at the d’Este court in the sixteenth century_

Le repas en musique en France et en Europe à l’époque moderne : rituels, répertoires, pratiques

Centre de musique baroque de Versailles 22 Avenue de Paris, 78000 Versailles



2022-02-03T14:00:00 2022-02-03T17:30:00