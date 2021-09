Musiques de la Méditerranée – Hommage à Henri Tomasi Université Paris 8 – amphi X, 24 septembre 2021, Saint-Denis.

Université Paris 8 – amphi X, le vendredi 24 septembre à 18:00

MUSIQUES DE LA MEDITERRANEE Hommage à Henri Tomasi (1901-1971) Henri Tomasi, né à Marseille, a puisé dans ses racines méditerranéennes les couleurs vocales et la palette orchestrale de ses compositions. Elles seront mises en regard avec la création d’un jeune compositeur algérien, Salim Dada, dans un programme qui permettra d’entendre également des musiques traditionnelles de Corse et du Sud de l’Italie, ainsi que des oeuvres contemporaines inspirées de ces cultures, avec en point d’orgue “Retour à Tipasa” sur le texte d’Albert Camus. Traditionnel corse : Kyrie / Se tu sapessi Traditionnel italien : Gloria de Montedoro Traditionnel géorgien : Gazapkhuli Jean-Philippe Dequin : Sumere Salim Dada : Miro, El rayo Oriental Henri Tomasi : Lamentu di Spanettu U Mercante in fiera Divertimento Corsica pour trio d’anches et cordes Retour à Tipasa pour orchestre, choeur mixte et récitant Ensemble instrumental Densités direction Zahia Ziouani Ensemble vocal Soli-Tutti direction Denis Gautheyrie Caroline Tarrit, mezzo-soprano

Entrée libre

Université Paris 8 – amphi X 2 rue de la Liberté 93200 Saint-Denis Saint-Denis Floréal – Allende – Mutuelle Seine-Saint-Denis



