Musiques Classiques : Mozart : sonates pour pianoforte – Jeudi 1er Juillet Petit théâtre Saint-Exupère, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Blagnac.

Musiques Classiques : Mozart : sonates pour pianoforte – Jeudi 1er Juillet

Petit théâtre Saint-Exupère, le jeudi 1 juillet à 20:30

### Yasuko Bouvard Yasuko Uyama Bouvard est une artiste raffinée, grande spécialiste des instruments anciens à clavier que sont le pianoforte, le clavecin et l’orgue. Inventé à la fin du XVIII° siècle, le pianoforte a été l’instrument sur lequel Haydn, Mozart et Beethoven ont composé leurs chefs-d’œuvre. Sa sonorité est beaucoup plus veloutée et intime que celle du piano moderne, et Yasuko Bouvard a fait fabriquer par le grand maître d’art Christopher Clarke une copie d’un pianoforte viennois des années 1790. Elle nous donne ici un merveilleux florilège de sonates de la jeunesse et de la maturité de Mozart, des sonates qu’elle a beaucoup exploré et joué pendant les différents confinements et qu’elle a plaisir à jouer – enfin ! – devant le public. Elle sera accompagnée pour l’une de ces sonates par sa fille la violoniste Marie Bouvard-Rauly, tandis que son mari le grand organiste Michel Bouvard présentera de vive voix les œuvres du programme… Une soirée en famille donc, autour de Mozart. ### Programme **Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)** Présentation des oeuvres par Michel Bouvard Sonate Sol majeur K. 283 (1774, Salzbourg) : Allegro – Andante – Presto Sonate La majeur K. 331 (vers 1783) : Andante grazioso – Menuetto – Alla Turca Allegretto Sonate Si bémol majeur K. 570 (1789, Vienne) avec accompagnement d’un violon : Allegro – Adagio – Rondo Allegretto Pause Sonate Si bémol majeur K. 333 (1778 ?, Strasbourg) : Allegro – Andante cantabile – Allegretto grazioso Rondo La mineur K.511 (1787, Vienne) ### Distribution Yasuko Bouvard pianoforte / Marie Bouvard-Rauly violon / Michel Bouvard présentation Pianoforte une copie d’ Anton Walter réalisée par Christopher Clarke ### Dans la presse _« Musicienne raffinée, interprète recherchée de tous ces instruments à clavier, Yasuko Uyama-Bouvard a enregistré plusieurs disques, comme soliste ou comme continuiste, dans lesquels la critique a relevé la finesse et la virtuosité de son jeu.» Culture 31_ **Tarif B (de 10 à 19 €)**

Sur réservation

Un merveilleux florilège de sonates de la jeunesse et de la maturité de Mozart, interprété par une artiste raffinée, spécialiste des instruments anciens à clavier

Petit théâtre Saint-Exupère Rue Cantayre, 31700 Blagnac Blagnac Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-01T20:30:00 2021-07-01T22:30:00