Beaumont-le-Hareng Beaumont-le-Hareng Beaumont-le-Hareng, Seine-Maritime Musiques aux jardins Beaumont-le-Hareng Beaumont-le-Hareng Catégories d’évènement: Beaumont-le-Hareng

Seine-Maritime

Musiques aux jardins Beaumont-le-Hareng, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Beaumont-le-Hareng. Musiques aux jardins 2021-07-03 11:00:00 11:00:00 – 2021-07-04

Beaumont-le-Hareng Seine-Maritime Beaumont-le-Hareng Découvrez les jardins en musique avec différents groupes musicaux (classiques, acoustiques, variété françaises…) qui se succèderont de 10h à 18h afin d’accompagner votre visite . Restauration et buvette sur place.

Toute alimentation et boisson externe sont interdites. Découvrez les jardins en musique avec différents groupes musicaux (classiques, acoustiques, variété françaises…) qui se succèderont de 10h à 18h afin d’accompagner votre visite . Restauration et buvette sur place.

Toute alimentation et boisson… lesamisdesjardinsdebellevue@yahoo.com +33 6 17 95 34 21 Découvrez les jardins en musique avec différents groupes musicaux (classiques, acoustiques, variété françaises…) qui se succèderont de 10h à 18h afin d’accompagner votre visite . Restauration et buvette sur place.

Toute alimentation et boisson… Découvrez les jardins en musique avec différents groupes musicaux (classiques, acoustiques, variété françaises…) qui se succèderont de 10h à 18h afin d’accompagner votre visite . Restauration et buvette sur place.

Toute alimentation et boisson externe sont interdites.

Détails Catégories d’évènement: Beaumont-le-Hareng, Seine-Maritime Étiquettes évènement : Autres Lieu Beaumont-le-Hareng Adresse Ville Beaumont-le-Hareng lieuville 49.67304#1.22256