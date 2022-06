MUSIQUES AU PRÉSENT – LE CRI DU CAIRE

2022-07-18 21:30:00 – 2022-07-18 Jeune chanteur, slameur, poète soufi aujourd’hui exilé en Europe, Abdullah Miniawy est La voix libre de la Révolution égyptienne. Projeté par les souffles hypnotiques du saxophone et des cordes barocks, son chant libertaire résonne comme un appel poignant, fiévreux… et s’envole en transe mystique. Réservation obligatoire. Ouverture des portes à 21h. Placement libre. dernière mise à jour : 2022-06-24 par

