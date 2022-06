MUSIQUES AU PRESENT – FREE RADIOHEAD

2022-07-21 21:30:00 – 2022-07-21 De retour d’une tournée où il a pris d’assaut les scènes sur tous les continents – jusqu’au point culminant de son concert au Carnegie Hall de New York – Paolo Angeli livre un disque concept surprenant et inattendu : 22.22 Free Radiohead. Le répertoire du groupe mythique Radiohead est ici transfiguré, résonnant d’un sentiment de liberté absolue, croisant les propres compositions d’Angeli. Avec sa guitare-orchestre (instrument inventé par Paolo Angeli), le musicien sarde interprète et démonte les compositions du groupe britannique. Les chants deviennent les pièces d’un puzzle, des arabesques qui ornent un portail entre orient et occident. Un musicien qui déplace une fois de plus les frontières pour s’aventurer dans des espaces larges et libres. Réservation obligatoire. Ouverture des portes à 21h. Placement libre. dernière mise à jour : 2022-06-24 par

