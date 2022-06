MUSIQUES AU PRESENT – ÉDOUARD FERLET « PIANOÏD »

MUSIQUES AU PRESENT – ÉDOUARD FERLET « PIANOÏD », 19 juillet 2022, . MUSIQUES AU PRESENT – ÉDOUARD FERLET « PIANOÏD »



2022-07-19 21:30:00 – 2022-07-19 Avec Pianoïd, Edouard Ferlet s’aventure au croisement du classique, de l’électro, de la musique contemporaine et de l’ambiant. Une évolution naturelle pour ce musicien avide de passerelles entre les genres, du classique au jazz, de la musique écrite à l’improvisation. Réservation obligatoire. Ouverture des portes à 21h. Placement libre. dernière mise à jour : 2022-06-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville