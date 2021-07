Narbonne Narbonne Aude, Narbonne MUSIQUES AU PRESENT – DARRIFOURCQ HERMIA CECCALDI Narbonne Narbonne Catégories d’évènement: Aude

MUSIQUES AU PRESENT – DARRIFOURCQ HERMIA CECCALDI Narbonne, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Narbonne. MUSIQUES AU PRESENT – DARRIFOURCQ HERMIA CECCALDI 2021-07-20 – 2021-07-20

Narbonne Aude MAP, le festival des Musiques au Présent est devenu en quelques années, dans la région Occitanie, le lieu des nouvelles tendances musicales européennes. Il attire chaque année un très large public de plus en plus intéressé par le choix des programmations. Par Sylvain Darrifourcq, Manuel Hermia et Valentin Ceccaldi. Réservation obligatoire à compter du 5 juillet sur narbonne.fr/billetterie Placement libre. http://www.narbonne.fr/billetterie. dernière mise à jour : 2021-06-29 par

