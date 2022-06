Musiques au Parc – Musique du Monde Donzère Donzère Catégories d’évènement: Donzère

Drôme

Musiques au Parc – Musique du Monde Donzère, 9 juillet 2022, Donzère. Musiques au Parc – Musique du Monde

10 Rue Frédéric Mistral Parc Meynot Donzère Drôme Parc Meynot 10 Rue Frédéric Mistral

2022-07-09 20:00:00 20:00:00 – 2022-07-09 22:00:00 22:00:00

Parc Meynot 10 Rue Frédéric Mistral

Donzère

Drôme Musique du Monde avec Aziz Sahmaoui, Eric Longsworth en trio avec Adhil Mirghani. Venez nombreux les écouter et les applaudir aussi ! Parc Meynot 10 Rue Frédéric Mistral Donzère

dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Donzère, Drôme Autres Lieu Donzère Adresse Donzère Drôme Parc Meynot 10 Rue Frédéric Mistral Ville Donzère lieuville Parc Meynot 10 Rue Frédéric Mistral Donzère Departement Drôme

Donzère Donzère Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/donzere/

Musiques au Parc – Musique du Monde Donzère 2022-07-09 was last modified: by Musiques au Parc – Musique du Monde Donzère Donzère 9 juillet 2022 10 Rue Frédéric Mistral Parc Meynot Donzère Drôme

Donzère Drôme