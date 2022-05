Musiques au monastère – Motets et psaumes de Félix Mendelssohn Bonlieu-sur-Roubion Bonlieu-sur-Roubion Catégories d’évènement: Bonlieu-sur-Roubion

Drôme

Musiques au monastère – Motets et psaumes de Félix Mendelssohn Bonlieu-sur-Roubion, 27 mai 2022, Bonlieu-sur-Roubion. Musiques au monastère – Motets et psaumes de Félix Mendelssohn Monastère Sainte-Anne 35 Place Henri Gamet Bonlieu-sur-Roubion

2022-05-27 20:30:00 20:30:00 – 2022-05-27 Monastère Sainte-Anne 35 Place Henri Gamet

Bonlieu-sur-Roubion Drôme Nous vous espérons très nombreux et nous réjouissons de vous retrouver pour le concert de l’Ascension avec le chœur Jubilate Deo, orgue de Jorris Sauquet, Quatuor Girard, à la la direction Laurent Vauclin. Monastère Sainte-Anne 35 Place Henri Gamet Bonlieu-sur-Roubion

dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Catégories d’évènement: Bonlieu-sur-Roubion, Drôme Autres Lieu Bonlieu-sur-Roubion Adresse Monastère Sainte-Anne 35 Place Henri Gamet Ville Bonlieu-sur-Roubion lieuville Monastère Sainte-Anne 35 Place Henri Gamet Bonlieu-sur-Roubion Departement Drôme

Bonlieu-sur-Roubion Bonlieu-sur-Roubion Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bonlieu-sur-roubion/

Musiques au monastère – Motets et psaumes de Félix Mendelssohn Bonlieu-sur-Roubion 2022-05-27 was last modified: by Musiques au monastère – Motets et psaumes de Félix Mendelssohn Bonlieu-sur-Roubion Bonlieu-sur-Roubion 27 mai 2022 Bonlieu-sur-Roubion Drôme

Bonlieu-sur-Roubion Drôme