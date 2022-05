Musiques au monastère – Les sept paroles de la Vierge Bonlieu-sur-Roubion Bonlieu-sur-Roubion Catégories d’évènement: Bonlieu-sur-Roubion

Drôme

Musiques au monastère – Les sept paroles de la Vierge Monastère Sainte Anne 35 Place Henri Gamet Bonlieu-sur-Roubion

2022-08-14 20:00:00

Bonlieu-sur-Roubion Drôme Dans le cadre du festival «Rosa Musica, Musique et terroir» (dégustation de vins de notre terroir à l’issue du concert) le concert de l’Assomption par Alexandre Bénéteau par le Quatuor Girard et le philosophe Martin Stephens. Monastère Sainte Anne 35 Place Henri Gamet Bonlieu-sur-Roubion

