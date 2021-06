Musiques au coeur des Monts d’Arrée Saint-Rivoal, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Saint-Rivoal.

Saint-Rivoal Finistère Saint-Rivoal

Pour la 15ème saison, Musiques au cœur des Monts d’Arrée vous propose « Scène ouverte à Saint-Rivoal » le dimanche 4 juillet à 15h à la Maison Cornec avec au programme : Yacine AZEGGAGH (guitare) et Jo VAN BOUWEL (harpe), Duo CORNEC-TREBAOL (chant), John MOLINEUX (musique et conte).

Renseignements et réservations : 06 17 44 16 01

https://musiquesmontsdarree.wixsite.com/

musiquesaucoeurdesmontsdarree@gmail.com https://musiquesmontsdarree.wixsite.com/

