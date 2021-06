La Feuillée La Feuillée Finistère, La Feuillée Musiques au coeur des Monts d’Arrée La Feuillée La Feuillée Catégories d’évènement: Finistère

La Feuillée Finistère La Feuillée Pour sa 15ème saison, Musiques au cœur des Monts d’Arrée vous propose des « Concerts de l’amitié » le samedi 7 et dimanche 8 août à 15h à l’Eglise Saint Jean-Baptiste. Avec au programme : Annie Cormery, violon – Camille Chapron, soprano – Marc Chapron, basse – Jocelyne Dovillez, clavecin – Pascale Hanouna violoncelle – Hélène Platone, alto – Bernard Chapron, flûte.

Au programme des œuvres de BACH, MOZART, HAENDEL, BELLINI, PHILIDOR, LECLAIR, CHARPENTIER…

Renseignements et réservations : 06 17 44 16 01

