Botmeur Finistère Botmeur Pour la 15ème saison, Musiques au cœur des Monts d’Arrée vous propose « Concert jeunes talents » le dimanche 29 août à 18h à l’Eglise Saint Eutrope avec au programme : Ensemble Ludi Musici Consort de violes avec théorbe et orgue.

Renseignements et réservations : 06 17 44 16 01

