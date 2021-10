Musiques Anciennes “Alfonso X, troubadour de la Vierge” – Mercredi 20 octobre Église, 20 octobre 2021, Blagnac.

Église, le mercredi 20 octobre à 20:30

### Discantus A la tête d’une abondante discographie qui a collectionné les récompenses de la presse nationale et internationale, l’ensemble vocal féminin Discantus dirigé par Brigitte Lesne, nous donne rendez-vous avec les chants religieux du temps d’Alfonso X, roi de Castille et de León, dit “el Sabio” (le sage, 1221-1284). Ce concert est centré sur les cantigas de Santa Maria, chansons galaïco-portugaises relatant les miracles de la Vierge, collectées par ce monarque troubadour, grand protecteur des arts et des sciences, qui accueillait les personnalités les plus éminentes des trois cultures du Livre. Discantus a sélectionné six de ces cantigas et les a mises en regard avec des antiennes mariales (chant grégorien) et des polyphonies de la péninsule ibérique de la même époque, notamment issues du manuscrit des cisterciennes du monastère de Las Huelgas. L’ensemble rend également hommage à Gautier de Coincy (1177-1236), inspirateur du roi Alfonso, avec ses “Miracles de Notre-Dame” en langue d’oïl. Sur les traces du trouvère bénédictin, ce concert propose ainsi un écho de l’univers sonore d’une cour en péninsule ibérique au XIIIe siècle, et son versant féminin au moment de l’essor du culte à Marie. ### Distribution Direction **Brigitte Lesne** / Chant **Cécile Banquey** / Chant, vièle à archet **Vivabiancaluna Biffi** / Chant **Maud Haering** / Chant **Lucie Jolivet** / Chant, rote*, chifonie**, percussions **Brigitte Lesne** / Chant **Caroline Magalhaes** / Chant, psaltérion **Catherine Sergent**. * harpe-psaltérion / ** vielle à roue médiévale ### Dans la presse _« Une formation qui creuse toujours plus le sens des mots, au contraire de certaines concurrentes installées dans une acoustique flatteuse, mais comme anesthésiées face au pouvoir du verbe. »_ **_Diapason_** [[https://youtu.be/VaaJNNcG8mk](https://youtu.be/VaaJNNcG8mk)](https://youtu.be/VaaJNNcG8mk)

