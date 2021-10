Carantec Carantec Carantec, Finistère Musiques Ad Lib – Festival Carantec Carantec Catégories d’évènement: Carantec

Finistère

Musiques Ad Lib – Festival Carantec, 5 novembre 2021, Carantec. Musiques Ad Lib – Festival 2021-11-05 18:00:00 – 2021-11-11 23:00:00

Carantec Finistère Festival de musique classique & groove à Carantec & en pays de Morlaix http://www.musiquesadlib.com/ Festival de musique classique & groove à Carantec & en pays de Morlaix dernière mise à jour : 2021-10-01 par

Détails Catégories d’évènement: Carantec, Finistère Autres Lieu Carantec Adresse Ville Carantec lieuville 48.66718#-3.91402