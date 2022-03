Musiques actuelles | Parcours initial et Parcours Prépa Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Musiques actuelles | Parcours initial et Parcours Prépa Trempo – La Fabrique Ile de Nantes, 20 juin 2022, Nantes.

Horaire : 20:00 22:00

Gratuit : oui Le Conservatoire de Nantes, en partenariat avec Trempo, accompagne des étudiant·es musicien·nes expérimenté·es souhaitant se professionnaliser. Ce concert permet aux quatre ateliers Musiques Actuelles inscrits en Parcours Initatial (cycle 3) et en Parcours Prépa de valider leur parcours de formation devant un jury de professionnel·les. Chaque groupe présentera des reprises et compositions personnelles.

