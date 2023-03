Musiques actuelles par le Conservatoire du Grand Sénonais Rue Saint-Pierre le Vif Sens Catégories d’Évènement: Sens

Musiques actuelles par le Conservatoire du Grand Sénonais
La Scène Rue Saint-Pierre le Vif, 2 juin 2023, Sens

Yonne EUR Les musiques actuelles occupent dans le Conservatoire une place de choix et sont particulièrement à l’honneur auprès des jeunes et des adultes. Le plus souvent amplifiées, elles peuvent également être travaillées et produites de façon acoustique. Une belle façon de mettre en évidence le large répertoire dont les musiques actuelles sont dépositaires. Entrée libre. espaces-culturels-savinien@grand-senonais.fr +33 3 86 96 45 03 https://www.ville-sens.fr/agenda/arianne-a-la-scene/ Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens

