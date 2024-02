Musiques actuelles Les Pénitents Noirs Aubagne, mercredi 27 mars 2024.

Musiques actuelles Les Pénitents Noirs Aubagne Bouches-du-Rhône

La classe de musiques actuelles de Mickael Steinman du conservatoire de la ville d’Aubagne vous présente « The Jack Plugs », Un concert nommé « La belle musique d’aujourd’hui et hier Les jeunes jouent du vieux »

David Bowie, Fleetwood Mac, Tears for fears, Thes clash, James Brown, The Monkees, Stevie Wonder et The Doors. .

Début : 2024-03-27 19:30:00

fin : 2024-03-27 21:00:00

Les Pénitents Noirs Les Aires Saint-Michel

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

